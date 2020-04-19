 

Инопланетных цивилизаций нет, потому что про них нет ничего в Писании

19.04.2020, 8:51, Разное

В Русской православной церкви отказались признать существование иных цивилизаций за пределами Земли.

– Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует, — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

В подтверждение своей позиции он привел изданную в 1975 году книгу известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего».

В этой книге собраны свидетельства людей, которые видели инопланетян и НЛО, автор сравнивает эти рассказы с историями о явлениях бесов — историями, которые «существуют в изобилии в житийной литературе».

– Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить, — сказал митрополит.

При этом он отметил, что церковь верит в существование ангелов и демонов «не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей».



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