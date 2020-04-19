Путин заявил о работе российских властей на опережение в ситуации с коронавирусом

19.04.2020, 8:48, Новости дня

Президент Владимир Путин в поздравлении с Пасхой заявил, что власти РФ работают на опережение в ситуации с распространением коронавируса.

«В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всем мире – коронавирусной инфекции. Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас все есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Он отметил, что власти внимательно анализируют опыт других стран, взаимодействуют с ними. Путин заверил, что в РФ понимают, что происходит.

«Видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение», – сказал президент.

Путин признал, что меры по защите жизни и здоровья людей и по поддержке экономики «требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов».

«Они у нас есть. Мы их используем – рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении. Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой», – сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто «протягивает руку помощи ближним».

«Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что Пасха – это «духовное, радостное и светлое событие», которые помогут и поддержат каждого из россиян.

«Потому что Пасха, Воскресение Христово – это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни. У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью», – сообщил президент.

Ранее он уже поздравил россиян с Пасхой, однако не затронув в обращении тему коронавируса.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальным богослужением также обратился к верующим с «особым пожеланием».