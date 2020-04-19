Педиатр Фёдор Катасонов воздержался от прогнозов по коронавирусу и дал новые рекомендации

19.04.2020, 8:31, Разное

В интервью порталу “Медновости” ведущий специалист GMS clinic отметил, что несмотря на выводы отдельных исследователей вируса в Китае, полагающих, что затухание патогена ожидается к лету, объективных данных, свидетельствующих о такой тенденции, немного. Тем более, что применительно к российскому контексту остаётся не до конца ясным, какие дальнейшие меры будут приниматься российскими властями помимо уже анонсированных и насколько быстро граждане прислушаются к рекомендациям медиков. Отвечая на вопрос, касающийся обоснованности текущих действий властей, Катасонов назвал строительство больницы в Коммунарке правильным, а проводимую “карантинную политику” – полумерой, выразив мнение, что изоляция должна быть жёстче.

Врач отметил, что педиатрия в меньшей степени занимается коронавирусом как таковым и напомнил, что дети переносят COVID-19 легче, чем взрослые, включая детей с хроническими заболеваниями. По словам Катасонова, до настоящего момента летальность от коронавируса в возрасте до 10 лет нулевая. При этом он призвал вести ребёнка к врачу лишь в экстренных ситуациях, требующих немедленной помощи (травмы, отравления, ожоги, нарушения дыхания, острая зубная боль или осложнения), а также для первичной вакцинации. Вызывать врача рекомендовано при тяжёлом течении банальных инфекций – в первую очередь, при ОРЗ и обезвоживании на фоне рвоты и диареи- и лихорадке с сыпью (при невозможности врачом диагностировать по фото или видеоматериалам). Обойтись дистанционным советом специалиста можно при банальных ОРЗ, кишечных инфекциях, аллергии и бронхите без обструкции. В условиях карантина плановые обследования и реабилитационные мероприятия можно перенести.

Педиатр также сформулировал ряд общих рекомендаций:

1. Прогулки разрешены, но строго без контактов с людьми.

2. На улицу ходить в перчатках, если погода позволяет. Выходя на улицу, надо взять с собой санитайзер. Лицо не трогать. Если очень надо — только после санитайзера.

3. Предпочитать лифт лестнице (когда мы ходим по лестнице, то все время трогаем перила и иногда лишние дверные ручки, а в лифте надо нажать только одну кнопку, можно локтем). Но в лифт с другими людьми не заходить и к себе не пускать.

4. На улице держаться от людей на расстоянии минимум двух метров.

5. Перед входом в общественное помещение двадцать раз подумать, надо ли оно, а потом надевать маску. Это защита окружающих, уважение к их страхам и хороший пример.

6. Разрешены поездки на личной машине за город с бесконтактной заправкой (сейчас будет актуально при начале настоящей весны). Каршеринг ок, но надо протирать ручки санитайзером и вообще не стесняться этого.

7. Общественный транспорт запрещен.

8. После возвращения перед входом в дом, обработать руки санитайзером.

9. После входа в дом — надо сразу идти в ванную и мыть мылом руки и (можно не мылом) лицо. Руки — не менее 20 секунд: это дважды пропетый Happy Birthday, или можно найти себе песню тут https://washyourlyrics.com/.

10. Дома никаких ограничений нет. Только в уличной одежде не ходить.

11. При заказе еды/лекарств/пр. оставлять чаевые курьеру на лестнице, не пересекаться с ним. Забирать заказ после его ухода.

12. Ни с кем не встречаться, никого не целовать, не обнимать. Не звать гостей и не ходить в гости. Скайп-вечеринки!

13. Обучение — онлайн. Спорт — дома (зарядка, планка, йога, массаж друг другу). Сон — по режиму. Есть большая опасность начать жить, как на новогодних каникулах: куролесить всю ночь, отсыпаться днем. Помните, что здоровый сон укрепляет иммунитет, а нездоровый не только бьет по иммунитету, но и сильно повышает тревожность и снижает устойчивость к стрессу.

По данным на 19 марта, всего в мире COVID-19 заразились 229 515 человек. Погибли 9 321, выздоровели 85 275.

Процент заражения детей остаётся крайне низким. Согласно последним исследованиям специалистов из Медицинского центра женщин и детей Гуанчжоу (Китай), из наблюдавшихся 745 детей возрастом от 2 месяцев до 15 лет, плотно контактировавших с носителями вируса, заразились лишь 10 несовершеннолетних, что составляет 1,3%. Ни у кого из них не было тяжёлых симптомов. Плохой же новостью стало то, что будучи скрытыми переносчиками патогена, дети заражают им других на протяжении дольшего времени, чем предполагалось ранее. Так, у одного из детей коронавирус вновь выявился в образцах стула через 13 суток после выписки из больницы.