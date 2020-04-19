 

Объяснена низкая смертность в РФ от коронавируса

19.04.2020, 8:30, Новости дня

Уровень смертности в РФ от коронавируса находится на очень низком уровне благодаря эффективному выявлению легких случаев заражения и своевременная подготовка медицинских учреждений, сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

В интервью «Известиям» он отметил, что только 0,8% случаев заканчиваются смертью, передает РИА «Новости».

«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения коронавируса. Здесь у нас очевидный успех», – сказал специалист.

Он отметил, что нужно обращать внимание не на суммарное число случаев заражения коронавирусом, а на количество тяжелых случаев и летальных исходов.

Напомним, в РФ выявлено 36 тыс. 793 инфицированных коронавирусом, умерли 313 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Рубль вырос к доллару и евро

16.04 / Минобрнауки не исключило начало нового учебного года в онлайн-режиме

11.02 / ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса

12.02 / Кабмин введет электронную акцизную марку весной – Гончарук

09.03 / На Украине признали войну за Донбасс проигранной

08.03 / Саудовская Аравия пообещала скидки на свою нефть после того, как Россия отказалась поддержать в ОПЕК сокращение добычи нефти

05.04 / Трамп: на этой и следующей неделе будет много смертей от коронавируса

09.03 / Израиль решил отправлять на двухнедельный карантин всех приезжающих в страну

10.04 / Новый седан BMW 7 серии получит 650-сильный электродвигатель

07.02 / “Спартак” с помощью ФИФА хочет взыскать деньги с “Крузейро” за аренду Роши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска