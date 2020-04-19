 

В условиях пандемии коронавируса православные христиане празднуют Пасху

19.04.2020, 8:30, Разное

В воскресенье православные христиане отмечают Пасху, впервые за долгое время патриаршая служба в Храме Христа Спасителя проходила без прихожан из-за пандемии коронавируса. В богослужении принимали участие лишь ограниченное число представителей духовенства, а также певчие, без которых служба могла не состояться.
Крестный ход в этот раз проходил не под открытым небом, а внутри Храма Христа Спасителя. Пандемия коронавируса не помешала Фонду Андрея Первозванного (ФАП) доставить на праздничную службу Благодатный огонь из Иерусалима, сошедший в страстную Субботу. В храм Гроба Господня аналогичным образом паломников не допустили в целях предотвращения заражения.

Патриарх Кирилл уже поздравил православных верующих. В своем пасхальном обращении он отметил, что пандемия коронавируса является испытанием, с которым человечество обязательно справится. Он призвал мирян не поддаваться панике и усилить свои молитвы. К поздравлениям православных христиан присоединился президент РФ Владимир Путин.



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