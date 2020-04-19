Смартфон Realme X50 Youth Edition может получить 6 датчиков камер

19.04.2020, 8:09, Разное

Китайский производитель смартфонов компания Realme готовится вскоре представить новинку – X50 Youth Edition. По информации сетевых источников, готовящийся к дебюту гаджет может получить 6 датчиков камер.

Речь идёт о двойной фронтальной камере Realme X50 Youth Edition, расположенной в верхней части дисплея. Ранее сообщалось, что она будет одинарной 32-мегапиксельной, однако сейчас источники говорят о двух датчиках на 2 и 16 Мп. Основная камера разместится на тыльной стороне корпуса смартфона. В вертикальном модуле, скорее всего, будут присутствовать четыре датчика, два из которых 2-мегапиксельные, а также с разрешением 8 и 48 Мп.

Относительно остальных технических характеристик Realme X50 Youth Edition данных пока не много. Так, ожидается экран Full HD+ диагональю 6,55 дюйма, с частотой обновления 60 Гц, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, ёмкая аккумуляторная батарея на 5000 мА/ч, 30-ваттная быстрая зарядка, поддержка сетей 5G. Точная дата премьеры новинки и предварительная стоимость производителем ещё не оглашались.