Подсчитано число россиян старше 100 лет

19.04.2020, 8:08, Новости дня

В РФ на начало 2020 года проживали 22,6 тыс. человек, которым больше 100 лет, следует из данных Росстата.

Относительно 2019 года число долгожителей в РФ выросло примерно на 10% – год назад число людей старше 100 лет составляло 20,5 тыс., передает RT.

При этом за 10 лет число жителей старше 100 лет увеличилось почти втрое – в 2010 году их было 7,6 тыс.

Больше всего долгожителей в Москве – 7,7 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – 3,5 тыс., в Астраханской – 752, Московской областях – 689 человек.

Меньше всего долгожителей – в Магаданской области, шесть человек.

Минздрав сообщал, что продолжительность жизни в РФ достигла исторического национального максимума – 73,5 лет.