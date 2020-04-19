 

Власти Москвы заверили в достаточном количестве мест для лечения больных с коронавирусом

19.04.2020, 8:08, Новости дня

Для лечения больных коронавирусом в Москве остается резерв мощностей, хотя число подтвержденных случаев заражения растет, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1,3 тыс. человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах. На этой неделе развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тыс.», – передает его слова ТАСС.

Между тем, осуществлять тестирование на коронавирус в Москве начали еще 12 частных лабораторий, сообщил оперштаб.

«Еще 12 частных лабораторий начали не только проводить тестирование анализов, которые были взяты сотрудниками городских медицинских организаций, но и осуществлять забор биоматериала у частных лиц самостоятельно, а также проводить исследования на коммерческой основе. Эти 12 частных лабораторий могут обработать сверх городских мощностей до 10 тыс. тестов в сутки, что существенно увеличило скрининговые возможности в Москве», – сообщили в штабе.

Накануне в Москве умерли 28 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями.

За сутки в РФ подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса, всего в стране 36 тыс. 793 вирус-положительных.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / CNN – США закрыли границы для иностранцев, недавно вернувшихся из Китая

17.02 / Европейский союз решил продлить санкции против Белоруссии

10.02 / Die Welt – Трамп и «агрессивная Россия» вынудили Европу раскошелиться на оборону

05.02 / Индия решила участвовать в российском проекте “Восток Ойл”

10.02 / Очевидцы рассказали подробности столкновения катеров в Таиланде

05.02 / Спорткар Porsche 924 Carrera GTS 1982 года выставлен на продажу

17.04 / В Кремле сочли недопустимой блокировку Google аккаунтов российских СМИ

27.02 / Избитого ребенка пришлось вводить в кому после того, как его отпустили из больницы

27.03 / Макрон предупредил коллег по ЕС о возможном «конце Шенгенской зоны»

18.03 / Росавиация решила помочь российским авиакомпаниям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска