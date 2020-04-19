Власти Москвы заверили в достаточном количестве мест для лечения больных с коронавирусом

19.04.2020, 8:08, Новости дня

Для лечения больных коронавирусом в Москве остается резерв мощностей, хотя число подтвержденных случаев заражения растет, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1,3 тыс. человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах. На этой неделе развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тыс.», – передает его слова ТАСС.

Между тем, осуществлять тестирование на коронавирус в Москве начали еще 12 частных лабораторий, сообщил оперштаб.

«Еще 12 частных лабораторий начали не только проводить тестирование анализов, которые были взяты сотрудниками городских медицинских организаций, но и осуществлять забор биоматериала у частных лиц самостоятельно, а также проводить исследования на коммерческой основе. Эти 12 частных лабораторий могут обработать сверх городских мощностей до 10 тыс. тестов в сутки, что существенно увеличило скрининговые возможности в Москве», – сообщили в штабе.

Накануне в Москве умерли 28 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями.

За сутки в РФ подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса, всего в стране 36 тыс. 793 вирус-положительных.