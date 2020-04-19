«Так и живем»: Дочь Ларисы Долиной опубликовала снимок мамы на карантине

19.04.2020, 7:53, Разное

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская опубликовала снимок мамы в окружении самых родных людей. Поклонники отметили замечательный внешний вид звезды, которой не нужны макияж и прическа.

Самоизоляция народной артистки РФ проходит в загородном доме вместе с единственной дочерью и внучкой Александрой. Иногда они совершают короткие прогулки по безлюдным улицам поселка, чтобы подышать свежим воздухом и отвлечься от домашних дел. В условиях карантина люди стали ценить простые человеческие радости, которые раньше не замечали. Сейчас у Долиной есть не только возможность отдохнуть от выступлений, посвятить себя семье, но и не задумываться по поводу прически и косметики. 64-летней певице, считают поклонники, она и не нужна. Внешность артистки на фото они назвали «бомбой».

Домашняя атмосфера делает её веселой и счастливой, ведь недаром в своей знаменитой песне она поет о самом главном для человека — «погоде в доме».