 

Лолита Милявская: Я завещала, чтобы часть моего праха развеяли в Киеве

19.04.2020, 7:48, Новости дня

Российская певица Лолита Милявская рассказала в авторской программе основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, что завещала развеять часть своего праха в Киеве. 

Певица в юности жила с родителями и бабушкой по отцовской линии на Подоле, на ул. Нижний Вал, 37.

“Я по завещанию сказала, чтобы часть моего праха развеяли на этом углу. Пустят меня дальше или не пустят, а уж кусочек праха провезут мои коллеги. Если у некоторых прах курят, то я попросила развеять меня в трех местах, где мне лучше всего”, – сказала певица. 

Она отметила, что в Киеве (в городе живут ее мать и дочь) не была три года – в 2017 году ей запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. 23 апреля 2017 года певицу не пустили в Украину. Она заявила, что как только срок запрета закончится, попробует снова попасть в Киев. 

“Конечно поеду. Ничего, что у меня там мама, ребенок мой?” – заявила певица. 

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Она рассказала, что очень скучает по Львову, где провела детство и похоронены многие родственники и друзья.

“Я больше, честно, тоскую по Львову. Знаешь почему? В Киеве, слава богу, все живы… Львов – у меня самое счастливое время в жизни. Киев – это уже взрослая жизнь. В ней всякое”, – сказала певица. 

Лолита Милявская (девичья фамилия – Горелик) родилась в 1963 году в Украине, в Мукачево Закарпатской области. Детство провела во Львове и Киеве. В начале 1980-х переехала в Россию, где живет до сих пор. У Лолиты есть гражданство России и Израиля.

“Я космополит. Для меня Украина – мой дом, Россия – мой дом, Болгария – мой дом, потому что я люблю эту глушь. И Израиль – еще один мой дом, потому что у меня второе гражданство”, – сказала Лолита в интервью Гордону. 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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