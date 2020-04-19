Лолита Милявская: Коломойский – хищный, мощный, и я слышала, что благодаря ему в Украине появились люди со свастикой

19.04.2020, 7:48, Новости дня

Российская певица Лолита Милявская в авторской программе основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона назвала украинского бизнесмена Игоря Коломойского мощным политиком с отрицательным знаком.

“Я понимаю, что это мощный политик, может быть, с отрицательным как бы знаком. Хищный, мощный, и, в принципе, то, что я слышала, как обыватель, что как раз благодаря Коломойскому в Украине… В Украине появились люди, которые со свастикой. Вот что я слышала, как обыватель”, – отметила Милявская.

Она добавила, что слышала такие разговоры от “бабок-сплетниц”.

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В 2014 году лидер Компартии Украины Петр Симоненко утверждал, что “движущие силы Майдана – “Свобода”, УДАР и “Батьківщина” – финансировались из кармана на тот момент губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

В 2015 году бывший командир батальона “Айдар” Сергей Мельничук говорил, что Коломойский финансирует некоторые из украинских добровольческих батальонов.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube