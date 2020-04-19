На Донбассе были ранены трое украинских военных

19.04.2020, 7:48, Новости дня

В прошлые сутки боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции Объединенных сил, трое украинских военных получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики открывали огонь по украинским позициям вблизи Луганского, Пивденного, Крымского, Лебединского.

“Агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность”, – отметили в штабе.

По данным разведки, 18 апреля силы ООС ранили по меньшей мере одного российского наемника.

С начала новых суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.