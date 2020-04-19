На Украине усомнились в существовании страны в будущем

19.04.2020, 7:48, Новости дня

Эпидемия коронавирусной инфекции на Украине когда-нибудь закончится, однако нет уверенности в том, что страна продолжит свое существование, сообщила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина».

Герман раскритиковала «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу» действия Киева, выразив уверенность, что нынешние украинские власти больше обеспокоены получением нового транша от МВФ, чем сдерживанием распространения болезни, передает РИА «Новости».

«Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально. И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина? Этот вопрос я ставлю у вас почти в каждом эфире, потому что у меня, к сожалению, нет на него оптимистичного ответа», – сообщила Герман.

Напомним, в конце марта Верховная рада в соответствии с требованиями МВФ и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли. Позднее Рада отказалась отменить закон о рынке земли, разблокировав возможность подписания закона президентом Украины.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.