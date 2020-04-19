 

Количество зараженных COVID-19 в России продолжает расти

19.04.2020, 7:45, Новости дня

В РФ уже почти 38 тысяч заболевших. В том числе 4785 — за последние сутки. Около половины случаев — в Москве. При этом летальных исходов за весь период — 313. Это менее одного процента. Специалисты говорят, что уровень низкий, благодаря мерам принятым в стране. Таким, как своевременная подготовка медучреждений и раннее выявление болезни.

В Москве за сутки количество заразившихся коронавирусом увеличилось более чем на 2 с половиной тысячи человек, сообщает телеканал "Россия 24". Общее число заболевших превысило 20 тысяч. Но увеличение числа инфицированных не всегда говорит об ухудшении ситуации, просто тестов стали делать в разы больше, они стали качественнее и заболевание выявляют на ранней стадии. Кстати об этом накануне на совещании с президентом говорил и Сергей Собянин, отчитываясь о ситуации в Москве. Это подтверждают и специалисты.



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