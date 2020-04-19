 

Ямальское животноводство перестраивает свою работу на период пандемии

19.04.2020, 7:45, Новости дня

Ямальцам стало доступно больше местной молочной продукции. В последние недели ямальские предприятия, ориентированные на производство молочной продукции для объектов социальной сферы, перестраивают свою работу, что связано с временным закрытием детских садов и школ.

На животноводческом комплексе в с. Аксарка Приуральского района сегодня от 120 коров получают более тысячи литров молока ежедневно. Секрет в новом рационе коров, в который добавили травяную гранулированную муку с большим количеством минералов и полезных микроэлементов.

Закрытие школ и детских садов, конечно, внесло коррективы в работу предприятия. Ещё в прошлом месяце в социальные учреждения Салехарда ежедневно уходило около 800 литров цельного молока, а остальной объём примерно 300 литров перерабатывался для розничной продажи. Сегодня "социальные" поставки осуществляются только по двум адресам. Максимум около 200 литров молока в день.

В период пандемии руководство предприятия решило помочь нуждающимся. Молоко бесплатно раздают пенсионерам и малоимущим семьям. Сотрудничают по необходимости и с местной Епархией. Остальное идёт на реализацию населению. А это 400-600 литров молочной продукции ежедневно. Но большую часть сырья приходится перерабатывать. Процедура заготовки стандартная.



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