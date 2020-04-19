COVID-19 унес две жизни в Красноярском крае

19.04.2020, 7:45, Новости дня

В Красноярском крае зафиксированы два первых летальных случая из-за заболевания. Вызванного коронавирусом нового тип. Оба скончавшихся – пожилые люди с наличием хронических заболеваний — находились в отделениях реанимации больниц Красноярска с тяжелыми формами пневмонии.

Всего по данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по состоянию на 18 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 276 случаев инфицирования, передает ТАСС. Среди регионов Сибирского федерального округа Красноярский край занимает первую строчку по числу заболевших.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились, по данным портала Worldmeters, более 2,3 миллиона человек, свыше 160 тысяч заболевших скончались. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, 313 заболевших скончались. Для информирования о ситуации в стране российское правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.