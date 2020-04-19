Коронавирус. Статистика неутешительная
 

Коронавирус. Статистика неутешительная

19.04.2020, 8:14, Коронавирус
Теги: , ,

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире составило 2 329 651 человек, 160 721 скончались.

По количеству умерших от заболевания лидируют США — 38 910 человек. Из них 13 157 скончались только в городе Нью-Йорке, ставшим очагом распространения коронавируса в стране. На втором месте в мире по числу жертв находится Италия — 23 227 человек, следом за ней идет Испания с 20 639 умерших.

США лидируют и по количеству заразившихся: в стране зарегистрировано 735 086 случаев заболевания. Это больше, чем в Испании (194 416), Италии (175 925), Франции (152 978) и Германии (143 724) вместе взятых.

По данным на 18 апреля общее число инфицированных в России составило 36 793 человека в 85 регионах. За последние сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 313 человек, вылечились 3057 человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание вызывал новый тип коронавируса, которому было присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Пандемия идет по стране. Россия уже в ТОП-10

17.04 / Все больше смертей, все больше заболевших

16.04 / За сутки в России коронавирус диагностирован у 3448 человек

15.04 / Почти 2 миллиона заболевших в мире и 3388 новых случаев коронавируса в России

14.04 / #лучшедома: Рыбинские учреждения культуры приглашают в соцсети

14.04 / Больше 21 тысячи заболевших и 170 человек умерло

13.04 / Ответственные компании выбирают «удаленку»

13.04 / Пандемия не отступает

12.04 / Инфицированы еще 2186 человек в 52 регионах России

11.04 / Число заболевших растет, пациенты по-прежнему умирают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска