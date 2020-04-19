Коронавирус. Статистика неутешительная

19.04.2020, 8:14, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире составило 2 329 651 человек, 160 721 скончались.

По количеству умерших от заболевания лидируют США — 38 910 человек. Из них 13 157 скончались только в городе Нью-Йорке, ставшим очагом распространения коронавируса в стране. На втором месте в мире по числу жертв находится Италия — 23 227 человек, следом за ней идет Испания с 20 639 умерших.

США лидируют и по количеству заразившихся: в стране зарегистрировано 735 086 случаев заболевания. Это больше, чем в Испании (194 416), Италии (175 925), Франции (152 978) и Германии (143 724) вместе взятых.

По данным на 18 апреля общее число инфицированных в России составило 36 793 человека в 85 регионах. За последние сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 313 человек, вылечились 3057 человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание вызывал новый тип коронавируса, которому было присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.