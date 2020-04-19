25 лет назад в хакасском селе полтергейст убил трех человек

19.04.2020, 7:31, Разное

Это произошло в 1994 году в деревне Аскиз (Республика Хакасия, Россия), в одноэтажном доме на четыре квартиры по улице Победы.

После этих событий в маленькую деревушку приехала группа исследователей из Сибирского научно-исследовательского центра по изучению аномальных явлений при Томском политехническом университете под руководством Юрия Якличкина.

Через два года Якличкин выпустил книгу "Аскизский полтергейст, о которой в том числе было написано: "Это самое глубокое, полное и всестороннее исследование полтергейста из всех пока существующих в СНГ и Дальнем Зарубежье" (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Тот самый дом. Фото: shansonline.ru

Погром в доме

Итак, все началось обычным днем 18 августа 1994 года. Хозяйка одной из квартир – Эрна Роот пошла на почту за пенсией, а когда вернулась, то заметила во дворе дома своего перепуганного 11-летнего сына Егора. Мальчик при виде мамы закричал "Мама, скорее! У нас там такое творится!" и повел женщину в дом.

По словам Роот, когда она вошла, то не поверила своим глазами, все окна в ее квартире были разбиты, все вещи разбросаны, холодильник и умывальник опрокинуты. Егор начал рассказывать, что он гулял на улице, а когда вернулся домой, то там все уже так и было. Роот решила, что в дом залезли грабители и тут же побежала в милицию.

Когда она вернулась, то ее сын снова сидел с испуганным лицом и сказал "Мама, когда ты ушла, со стола взлетел складной ножик и воткнулся в косяк двери".

Женщина не могла поверить услышанному и решила, что Егор наврал. Вскоре приехали милиционеры и зафиксировали, что в квартире и правда погром. Они стали расследовать версию о мести и стали выяснять, кто хотел насолить семье Роот. Вскоре они вышли на подозреваемого недоброжелателя и допросили его, однако он оказался очень удивленным и упорно отрицал свою причастность.

Обстрел камнями

Прошло две недели, за которые больше ничего необычного не произошло. Семья заменила стекла в разбитых окнах и все стало как раньше. Но 8 сентября, когда Эрна Роот вернулась домой из гостей, она увидела. что кто-то подпер входную дверь вилами, а когда вошла в дом, то ахнула – умывальник снова валялся опрокинутым на полу.

Внезапно кто-то громко застучал в дверь, через которую она только что вошла, и женщина кинулась открывать. Но не тут то было, дверь не поддавалась. Кое-как ей удалось открыть дверь и оказалось, что та была снова подперта, но теперь не вилами, а лопатой.

И снова Эрна не заподозрила паранормальную силу, списав все на шалость детишек с улицы. Позже, в тот же день, к ней пришла ее дочь Настя, живущая по соседству, и они вместе с Егором сидели и смотрели телевизор. Вдруг в дверь снова застучали и открывать пошел Егор, а за ним его мать. И снова они кое-как открыли дверь, кто-то снова ее подпер снаружи, теперь уже столбиком со двора.

Около 11 вечера Настя ушла к себе, Егор лег спать, а Эрне не спалось, она ощущала непонятную гнетущую тревогу. Вдруг раздался звон стекла и все стекла в окнах стали разбиваться. На громкие крики Эрны прибежала соседка и своими глазами увидела, как через разбитые окна в квартиру Роот влетают с улицы камни, один за другим.

На крики стали прибегать другие соседи, а потом с работы приехал и супруг Эрны – Григорий. Едва он вошел в дом, как снова зазвенели стекла и в комнату полетели камни. Народ решил, что хулиган скрывается в огороде и люди кинулись осматривать огород и сараи. Но никого они не нашли.

Фото: shansonline.ru

А камни тем временем продолжали с перерывами залетать в квартиру. Минута-две была тишина, потом снова влетал камень-другой, снова перерыв и снова камни. В большой комнате были разбиты все окна, а потом и в веранде.

За всем этим ужасом Эрна успела подметить еще одну странную деталь. Домашняя кошма все время бегала за ней по пятам, куда она, туда и кошка. Глаза у нее были вытаращены и животное дрожало от страха.

У Эрны тем временем снова возникло гнетущее ощущение, что в кустах у дома сидит "какой-то мужик", она также вспомнила, что накануне видела странный сон. В нем она видела низкорослого (по пояс) мужчину с белым мертвенным лицом.

Когда на вызов приехала милиция и стала опрашивать очевидцев, одна из них – соседка Алевтина, рассказала, что своими глазами видела откуда летели камни и куски угля. Они валялись на обочине дороге, откуда сами собой поднимались в воздух, раскручивались по спирали, а потом летели в сторону дома Роот.

В последующие дни чертовщина в доме Роот продолжалась. само по себе двигалось ведро с помоями, мясорубка словно ожила и вырывалась из рук, двигалась мебель, взлетали в воздух веник, лопата, полено и другие вещи. Деревянный стульчик подлетел к мальчику Егору и ударил его по голове. На вид не сильно, но у Егора внезапно сильно заболела голова, настолько, что он решил лечь в кровать. Однако едва он лег, как одна подушка выскользнула из-под его головы и полетела на стол, а вторая подушка к порогу двери.

На печке лежали дрова для растопки и вдруг одно полено подлетело к кровати и ударилось четыре раза об нее. Потом вернулось к печке, а кровать сама собой отодвинулась от печки. От страха Эрна решила выйти на улицу. Она стояла там рядом с соседом Мегерой и они разом оба увидели как сам собой поднялся стул в комнате и подлетел к разбитой оконной раме. Он зацепился за нее, иначе вылетел бы на улицу.

Под вечер снова началось буйство. Веник сам собой поднялся в воздух и медленно летел за спиной Эрны, вращаясь, а она этого не видела, но это видел Егор и он очень испугался. Мальчик задрожал и веник тут же упал на пол, но уже за его спиной.

Пересуды и священник

Многие жители деревни пришли к выводу, что все эти происшествия являются следствием … нездоровой любви к алкоголю. Что мол напилась семейка и им стало мерещиться, и стекла сами побили. Кто-то даже пустил слух, что завезли мол в местный магазин некачественную водку, вот Рооты и отравились.

Однако были и те, кто верил в сверхъестественное, в основном потому, что немало людей своими глазами видели всю эту чертовщину. Милиция же просто разводила руками, а потом все-таки прислали в помощь местного священника. Тот побродил по комнатам дома и сделал вывод, что тут буянят демоны.

Для того, чтобы навести спокойствие, по его словам надо было поставить в комнату святую икону, освятить дом, а всю еретическую литературу (книги Ленина, Толстого, Маркса и тд) удалить. После этого он уехал, но полтергейст продолжался.

Фото: shansonline.ru

Странные смерти

Все эти события самым негативным образом повлияли на всю семью Роот и их можно понять, они были испуганы, напряжены и сильно нервничали. Георгий Ротт не выдержал и 13 сентября напился и пьяным пришел домой. Бродя по комнатам, где валялись разбросанные полтергейстом вещи, они заявил, что будет пить всю ночь.

В тот же день в доме Роот побывала журналистка газеты "Хакасия". Она взяла у семьи интервью, а потом попробовала помочь Егорке, мальчику снова сильно нездоровилось: с самого утра у него сильно кружилась голова и ему казалось, что его кто-то душит. Когда она ушла, ему стало еще хуже и полегчало лишь когда приехала "Скорая" и сделала ему укол.

Георгий к ночи успокоился и лег спать. Ночью в 5:30 Эрна проснулась и пошла в туалет, а когда возвращалась, то заметила, что ее муж лежит как-то неестественно и с необычным выражением лица. Он был мертв.

Мужчину похоронили на следующий же день и даже не делали вскрытие, чтобы узнать причину смерти. Казалось бы, что тут все ясно, либо алкоголь, либо сердце. Однако исследовательская группа из Томска позже обратила внимание на это и решила, что всему виноват полтергейст. Георгий был достаточно здоровым мужчиной, без хронических болячек.

А потом скончался сосед – Николай Кезин, который был одним из очевидцев полтергейста. У него причиной смерти нашли странный некроз поджелудочной железы и медики назвали подобное развитие крайне необычным. Через год после этого скончался и его сын Александр.

Спустя некоторое время после смерти Кезина полтергейст сам собой прекратился, однако семья Роот не смогла больше жить в этом злополучном доме и переехала. С тех пор, по словам соседей, в этом доме все было тихо и ничего необычного не случалось.