10 неразгаданных тайн пандемии COVID-19

19.04.2020, 7:31, Разное

Прямо на наших глазах всего за какие-то два месяца современный мир совершенно переменился и никто не знает, когда он снова придет в норму.

На момент написания этой статьи от пандемии коронавируса COVID-19 заразилось более 2 млн человек и погибло 137 тысяч, причем в то время как Китаю похоже удалось победить вирус, США стоят на пороге крупнейшего кризиса с момента Великой Депрессии.

При этом множество вещей, связанных с COVID-19, до сих пор остаются загадочными, потому что ученые с врачами лишь начали изучать этот вредный патоген.

10. Почему молодые и здоровые тоже умирают?

С самого начала, когда коронавирус начал распространятся по странам, стало очевидным, что основные умершие это пожилые люди с ослабленным иммунитетом. При этом вирус распространяется через молодых, здоровых и социально активных людей, которые ездят в другие страны, часто посещают торговые центры, кафе, кинотеатры и тд.

У них он нередко проходит совершенно бессимптомно, однако это не означает, что они защищены от него – они тоже заражаются и умирают, при этом состояние их иммунитета словно не имеет для вируса никакого значения. Почему так происходит, пока не ясно.

9. Могут ли люди заражать животных?

Мы очень мало знаем о Covid-19, однако то, что он передался людям от животного, уже доказанный факт. Правда какое именно это было животное, пока точно не ясно, одни утверждают, что это был панголин, другие, что летучая мышь или даже птица.

Однако ученых также волнует вопрос, может ли животным передаться коронавирус, побывавший до того в организме человека и мутировавший под его особенности. Недавно в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк) Covid-19 был выявлен у тигра, а у некоторых других животных наблюдались симптомы как у заболевших.

Пока это единственный официально доказанный случай подобного рода, однако есть слухи, что в китайском Ухане выявили зараженных коронавирусом кошек. У этих кошек даже выработались некие антитела к этому вирусу.

8. Мы до сих пор не понимаем его биологию

Вспышка Covid-19 повлияла на весь мир, поэтому не удивительно, что над изучением Covid-19 сейчас корпят лучшие ученые разных стран. Они не только пытаются создать вакцину, но и стараются изучить биологию Covid-19 и как именно он заражает людей.

К сожалению, Covid-19 оказался довольно сложным штаммом и пока большими успехами в области его изучения похвастаться никто не может. Ученым лишь удалось понять как именно вирус проникает в здоровые клетки (он делает это через свои "шипы").

Но пока не известно ни почему у него такая большая скорость распространения (намного больше чем у атипичной пневмонии или свиного гриппа), ни почему он настолько смертелен для людей.

7. Как он работает в теле человека?

Все еще остается большим вопросом, как вирус проникает в тело человека и какая у него стратегия заражения. Также создается впечатление, что едва начав проникать в тела людей, этот вирус уже заранее знал как именно он будет распространятся по их клеткам и убивать их.

Обычно, когда в человеческое тело проникает животный вирус, требуется время на то, чтобы он приспособился к новому организму, мутировал, превратился в новый штамм и лишь тогда начал заражать и убивать. Этот же все словно "подготовил заранее" и ему не требовалось дополнительное время.

6. Почему люди сначала тестируются отрицательно, а повторный тест может дать положительный результат

Каждый день по всему миру возникают десятки тысяч новых случаев заражения и врачи, не успев разработать тесты для выявления вируса, столкнулись с новой проблемой. Оказалось, что многие пациенты, которых тестировали и у которых был отрицательный результат, спустя короткое время после повторного тестирования показывают положительный результат.

Хотя верно то, что вирус может определенное время оставаться неактивным, прежде чем начнет своё "темное дело", сейчас во многих странах начали учитывать эту странную тенденцию и проводят повторные тесты, прежде чем окончательно отпустить подозреваемых больных.

Согласно новым правилам ВОЗ, теперь требуется проводить два теста с разницей не менее чем в 24 часа между ними. Также приходится делать подобное тестирование и тем пациентам, которые признаны выздоровевшими от коронавируса. У некоторых из них вирус обнаруживается повторно и это тоже загадка. Возможно, что они просто повторно цепляли где-то Covid-19 после выхода из больницы, но может быть вирус у них просто был лишь подавлен, но не вылечен.

5. Носители без симптомов

Если изучить множество других пандемий в истории человечества, то можно увидеть, что по своей опасности они (к счастью) и близко не приблизился к Черной Смерти или испанскому гриппу, однако у Covid-19 есть то, чего не было у этих заболеваний – множество заболевших людей, которые даже и не знают о том, что они заболели. Они не ощущают никаких характерных для Covid-19 симптомов.

Именно подобная бессимптомность и позволяет этому вирусу так широко и быстро распространятся. Заболевший человек без симптомов общается со своей семьей, друзьями, знакомыми, не обращается к врачам и ведет себя как нормальный и здоровый. При этом, если он пообщается с бабушкой-пенсионеркой, то она тут же подхватит от него Covid-19 и может умереть.

Ученые пока не знают, какой процент подобных заболевших среди общего их числа. У тех, кто подцепил Covid-19, может наблюдаться легкий насморк или небольшой кашель, но они решат, что это просто простуда и будут лечиться чаем с лимоном, а в больницу не пойдут.

4. Почему так мало заболевших детей?

Среди заразившихся и умерших есть и дети, но их намного меньше, чем взрослых, хотя они могли и общаться с зараженными родителями и подцепить вирус в детском саду или школе от учителя или воспитателя. Кроме того дети не так часто соблюдают правила гигиены, то есть реже моют руки. Но их все равно очень мало на фоне всех остальных. Никто не знает почему.

Хотя это выглядит очень хорошей новостью, это особенно странно из-за того, что дети в целом очень быстро цепляют все прочие болячки (особенно это хорошо заметно на примере ветрянки), в том числе острые респираторные заболевания, к коим относится и Covid-19.

3. Каким образом выздоравливают пациенты?

На данный момент у врачей есть основные представления о том, как коронавирус последовательно убивает пациентов, однако многие моменты того, как выздоровевшие люди побороли эту заразу, все еще остаются загадочными.

Обычно при вирусных заболеваниях выздоравливающий пациент вырабатывает антитела, которые не только помогают убить эти вирусы в организме, но также защищают организм от будущих атак того же вируса (вырабатывается иммунитет). Этот иммунитет может быть не постоянным, как в случае с вирусами гриппа, однако в организме все-таки остаются "защитные" вещества.

Однако с выздоровевшими от Covid-19 эта система работает совсем иначе. У большинства выздоровевших и в самом деле в крови были обнаружены антитела, однако у примерно 30% этих антител найдено не было и не ясно, что помогло им справиться с коронавирусом. Это открытие было сделано китайскими исследователями.

2. Как именно он передается?

Зная как Covid-19 распространяется среди людей, можно проконтролировать это и изолировать источники заражения. К примеру если это больница, то ее закрывают, впускают и выпускают людей под строгим контролем и никого постороннего не пускают на территорию.

Однако есть некоторые случаи, когда источник заражения так и остался загадочным и не удалось узнать, откуда он пришел. Среди этих случаев история с ребенком из индийского штата Гуджарат, который заболел и умер, хотя ни у кого из его окружения не был выявлен Covid-19 и во всей округе не было ни одного известного зараженного.

Также известна история жительницы Калифорнии, которая не ездила в Китай или другие страны, и не контактировала ни с кем из зараженных, однако каким-то образом подхватила Covid-19.

1. Как он распространяется?

Сейчас большинство стран ввели строгие правила, иногда это карантин, иногда рекомендации по самоизоляции, в любом случае считается, что Covid-19 в основном передается от человека к человеку при близком контакте, в том числе физическом.

Ранее было принято считать, что особенно заразными являются кашляющие люди и от них надо держаться подальше. Однако теперь появляются сведения, что дистанция вас не спасет и что попавший в воздух Covid-19 может находиться в нем достаточно долго (до трех часов) и распространяться при этом просто от дыхания или при разговоре.