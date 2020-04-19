Адвоката сгубила многоходовка для «воров в законе»: его подозревают в мошенничестве

19.04.2020, 7:31, Разное

Николай КУДРЯВЦЕВ 17.4.2020

В Москве сотрудниками ФСБ задержан известный адвокат Александр Вершинин. Он был близок к определенным силам на Лубянке, в разное время защищал Алексея Улюкаева, Михаила Абызова, Михаила Максименко. Отдельной строкой в его адвокатской ведомости шли «воры в законе» — «криминальные генералы» Владимир Тюрин (Тюрик), Юрий Пичугин (Пичуга), Олег Шишканов (Шишкан). Вершинин попытался провернуть сложную комбинация, связанную с «законником» Василием Христофоровым (Вася Воскрес) и «правой рукой» Шишкана Егором Есиным.

После того, как российские правоохранительные органы стали активно реализовывать статью 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) большинство «воров в законе» предпочли покинуть Россию. Остались в основном те, которые в силу своих особых отношений со спецслужбами не боялись ареста, или те, кто были объявлены в международный розыск другими странами, как, например, Владимир Тюрин (он разыскивается Испанией). Тюрик давний клиент Вершинина, он фигурировал в разных делах, но посадок избегает. А вот старый и близкий друг Тюрина Василий Христофоров предпочел уехать из России, и оказаться в международном розыске у него никакого желания нет. Меньше повезло другому влиятельному славянскому «вору в законе» Олегу Шишканову. Его задержали по той самой статье 210.1 УК РФ, а потом еще и ввели в дело об убийстве депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Другим фигурантом этих расследований является ближайший сподвижник Шишкана «авторитет» Егор Есин (Егорка). Он, в отличие от босса, успел покинуть Россию, но был схвачен в Одессе. Сейчас Есин ожидает решения вопроса об экстрадиции.

По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, с Украины Есин уже начал договариваться с СКР и ФСБ о возможной сделке со следствием. Он заявил, в частности, что готов дать показания на Василия Христофорова о том, что тот являлся лидером преступной среды и держателем «воровского» общака. С такими показаниями Васю Воскреса можно было привлечь по той самой статье 210.1 УК РФ. По мнению источника, перед Вершининым встала очень непростая задача: сделать так, чтобы были довольные все сотрудничающие с ним клиенты — Шишкан, Егорка и Воскрес. Адвокат развил активность в данном направлении, но сразу попал под плотную опеку сотрудников ФСБ. Они хорошо знали Вершинина, однако в данной ситуации его деятельность шла вразрез с интересами контрразведчиков.

Вершинин запросил с Воскреса $300 тысяч за то, чтобы материалы о его лидерстве в преступной среде не превратились в обвинения и международный розыск. Заплатить такую сумму согласился бизнесмен, состоящий в хороших отношениях с Христофоровым. Сделка должна была пройти 21 апреля, на этот день и готовилось задержание. Но неожиданно адвокат изменил договоренности и настоял на встрече 16 апреля. Во время нее Вершинин был задержан и доставлен в ГСУ СКР по Москве, где возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи пока полагают, что защитник намеревался присвоить деньги.

Александр Вершинин был известен как адвокат, который находится в хороших отношениях с бывшим замглавы УСБ ФСБ РФ Олегом Феоктистовым и людьми из его близкого окружения. Бытовало мнение, что в лице Вершинина обвиняемые получают человека для неофициальных переговоров с определенными силами на Лубянке.