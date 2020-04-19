Эти мерзкие Russkie!

19.04.2020, 7:30, Разное

by JACOB HORNBERGER APRIL 15, 2020

О, эти мерзкие русские! Опять они за своё!

Что они удумали на этот раз? Они отправляют медицинские материалы в Соединенные Штаты, чтобы помочь Америке справиться с кризисом коронавируса!

Что может быть хуже этого? Только представьте себе: они пытаются снова стать нашими друзьями. Что они там себе думают?

Эти Russkie должно быть думают, что мы самые глупые люди на свете. Мы знаем, чего они добиваются. Они просто пытаются заставить нас думать, что они наши друзья, а затем они проникнут в Соединенные Штаты и захватят федеральное правительство, чтобы реализовать преступный замысел времен холодной войны – распространить коммунизм по всему миру, и превратить Америку в 100-процентно “красную страну”.

Мы знаем, кто они эти Russkie. Они наши «антагонисты», наши «конкуренты», наши «противники» и наши «враги». По крайней мере, это то, что нам говорили представители государственной безопасности США с 1945 года, после того как Россия, по иронии судьбы, была близким партнером и союзником США во время Второй мировой войны.

И не забывайте о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в США с целью установления дружественных отношений с США. Да, это был практически акт вооруженной агрессии.

Не забудьте также и о Марии Бутиной, молодой россиянке, которая стремилась установить дружеские отношения между Россией и США. К счастью для нас, министерство юстиции США привлекло ее к ответственности, вынесло обвинительный приговор, заключило ее в тюрьму и депортировало до того, как РФ удалось установить хорошие отношения с Соединенными Штатами. Уф!

Я не хочу раздражать людей, особенно учитывая и без того уже высокий уровень беспокойства по поводу кризиса с коронавирусом, но я думаю, что также важно указать на то, что с Соединенными Штатами делает Китай. Да, да тот самый коммунистический Китай, который был частью международного коммунистического заговора времен холодной войны, целью которого был захват всего мира.

И они снова пытаются это сделать! РФ не единственная, кто отправляет медицинские материалы и оборудование в Соединенные Штаты. То же самое делают красные китайцы! Всего несколько дней назад коммунисты отправили в Соединенные Штаты 80 тонн перчаток, масок, халатов и других предметов медицинского назначения. Неужели кто-то действительно считает одновременную отправку Россий и Китаем помощи в Соединенные Штаты совпадением?

Это наглая выходка китайских красных! Разве они не знают, что они, как и русские, являются нашими «антагонистами», нашими «конкурентами», нашими «противниками» и «врагами»? Люди просто никак не осознают своего места в мире.

Но есть, по крайней мере, несколько людей, которые понимают, что происходит:

согласно статье на CNN.com , бывший дипломат Бретт МакГурк назвал доставку помощи Россией «пропагандистским “золотым дном”».

Грэм Бруки, директор и главный редактор Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета, назвал помощь «позитивной пропагандой».

Эндрю Вайс, вице-президент по исследованиям в рамках программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги, сказал: «Это просто постоянные попытки сказать, что все, что может беспокоить Запад, не имеет под собой никаких оснований».

Другой бывший американский чиновник заявил: «Русские пошлют максимально возможное количество самолетов, чтобы создать впечатление, что мы зависим от России. Если мы продолжаем принимать их помощь, то это выставит нас слабыми, а их – сильными».

Я только надеюсь, что вся эта медицинская помощь от русских и красных китайцев не будет приходить внутри гигантских деревянных лошадей, сделанных в Трое.