Знакомьтесь – Гранд-дама сатанистов Голливуда… Мерил Стрип

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Публикуемое здесь свидетельство – это фрагмент из книги Фионы Барнетт «С широко открытыми глазами»*.

Фиона Барнетт – жительница Австралии, родилась в семье адептов сатанинского культа. Родители Фионы – беглые нацисты, которым британское правительство предоставило убежище в Австралии. В Австралии они продолжили практиковать те же оккультные ритуалы, которые объединяли и вдохновляли руководителей Третьего рейха. Фиону они отдали, как вещь, в собственность своему Ордену. С раннего детского возраста и до 15 лет ее использовали в экспериментах по контролю над сознанием и при проведении сатанинских ритуалов.

Сайт Фионы Барнетт, где она публикует свои автобиографические материалы:

https://fionabarnett.org/

С ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Глава «ГОЛЛИВУД»

Мне было 14 лет, когда ЦРУ переправило меня** к Гранд-даме Голливуда. Поищите в Интернете, и вы найдете фотографии Мерил Стрип, где она с гордым видом демонстрирует Люциферианский жест рукой**, а также репортажи, в которых расхваливает известных насильников – Романа Полански и Харви Вайнштейна. Мейнстрим-пресса именует Мерил Стрип Гранд-дамой Голливуда, потому что она на самом деле является Люциферианской Гранд-дамой западного побережья. Ее традиционный образ, связанный с этим, – рыжеволосая женщина-бисексуал, которая предпочитает 14-летних девочек. Я знаю это, потому что именно в этом возрасте меня продали ей.

Мне не попалось фотографии того голливудского дома, в который меня доставили. Я помню, что он был построен в минималистском, скандинавском стиле. Я вошла через парадную дверь, справа от меня была кухня с обеденным столом в глубине ее. Прямо передо мной располагалась гостиная с огромными окнами от пола до потолка, из которых открывался вид как из высотной квартиры – с крутого склона на Голливудские холмы. Под окнами был бассейн. Слева от главного входа – широкий холл, за ним двойные двери, а за ними спальня с ванной комнатой.

Вечеринка началась с ритуального жертвоприношения на обеденном столе, во главе которого сидела сама Мерил Стрип****. Жертва лежала на столе лицом вверх. Ей перерезали горло. Кровь слили в церемониальную чашу и смешали с наркотиком, используя для этого кисточку из травяных веточек. Все отпили из этой чаши, и веселье началось. Я помню, как танцевала с ней под саундтрек «Funky Town». А потом, под вопросы, чего бы я хотела от этой жизни, Стрип отвела меня в спальню…

* «С широко открытыми глазами» – название как противоположение от названия известного фильма Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Фильм Кубрика наполнен намеками на скрытые смыслы из жизни и практики Иллюминатов-сатанистов, он является шифром для «посвященных».

Фиона Барнетт раскрывает перед читателем эти смыслы и практику, через которые ее провели в качестве жертвы.

** «ЦРУ переправило меня» – Центральное разведывательное управление США является частью системы Черных лож, объединенных общим сатанинским культом.

*** «Люциферианский жест рукой» – так называемая «коза», распространенный жест сатанистов, используемый ими в качестве триггера при психологическом программировании жертв. Вошел в массовую культуру через демонстрацию со сцены рок-музыкантами.

**** Мерил Стрип. Американская актриса театра, кино, телевидения, кинопродюсер. Как говорится об этом в «Википедии» – «киноведами и критиками признана одной из величайших актрис современности».

Обращает на себя внимание дата, на которую приходится «явление» в наш мир Мерил Стрип. Дата ее рождения – 22 июня 1949 года.

22 июня – день Летнего солнцестояния, оккультно значимый день, один из ключевых дней в календаре Сатанистов, именующих еще себя Люциферианами.

В этот же день Летнего солнцестояния, 1941 года, началась для Советского Союза и его народа Великая отечественная война… С чем? С кем? Читатель может поразмыслить об этом, отталкиваясь от приведенных фактов.

Hollywood

I was 14 when the CIA trafficked me to the Grande Dame of Hollywood. Scour the internet and you will find photos of Meryl Streep proudly flashing Luciferian hand signs, and brazenly praising known rapists Roman Polanski and Harvey Weinstein. Mainstream press call Streep the Grande Dame of Hollywood because she is in fact the Luciferian Grande Dame of the West Coast. In typical Grande Dame style, Streep is a red-haired bisexual who prefers sex with 14-year-old girls. I know because that is the age at which I was trafficked to her.

I have not found a photo of the Hollywood house I was trafficked to. From memory, it was decorated in a bland, minimalist, Scandinavian style. As I walked in the front door, the kitchen was to my right, with a dining table behind that. Directly in front of me was a lounge room with giant floor to ceiling windows and a view like in a high-rise apartment. But I think we were simply in a house situated on a steep block that overlooked the Hollywood hills, with a swimming pool directly below on the window. To my left of the front entrance was a wide hall which led smack into double doors. Behind the doors was a bedroom which had an ensuite to the right.

The party started with a ritual sacrifice on the dining table over which Streep presided. The victim lay face up on the table while her throat was slit. The blood was drained into a ceremonial bowl, mixed with drugs, and stirred with a brush made of a sprig of herbs. Everyone sipped from the bowl and then the revels began. I recall dancing with Streep to the ‘Funky Town’ soundtrack before she took me into the bedroom, chatted with me about what I wanted to do with my life, and used me for sex.

