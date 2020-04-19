Юрий Шатунов удивился реакции немцев на ситуацию с коронавирусом в Германии

19.04.2020, 7:30, Новости дня

Проживающий в Германии певец Юрий Шатунов выразил удивление, что в этой стране массово скупали туалетную бумагу на фоне ситуации с коронавирусом.

По словам Шатунова, большая часть жителей ФРГ соблюдает правила карантина, которые, в частности, позволяют выходить на улицу «только семьями», передает РИА «Новости».

«На удивление, да (скупали). Я, честно говоря, не понимаю, для чего. Туалетной бумагой, я думаю, от вируса не спастись. Спастись (можно) именно теми правилами, которые сейчас есть, которые актуальны, – это соблюдать, конечно же, личную гигиену и поменьше контактов с чужими людьми», – отметил артист в эфире передачи «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1», отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

В субботу институт Роберта Коха сообщил, что число вирус-положительных в Германии увеличилось за сутки на 3609 человек, до 137 тыс. 439 человек. Общее число летальных исходов в федеративной республике составляет 4110.

Напомним, в среду в МИД Германии призвали не спешить со снятием карантина. В тот же день стало известно о продлении запрета массовых мероприятий до 31 августа.

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