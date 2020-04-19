 

Президент Венесуэлы обвинил лидера Бразилии в безответственности

19.04.2020, 7:30, Новости дня

Безответственность президента Бразилии Жаира Болсонару привела к тому, что тысячи его соотечественников заразились новым коронавирусом, сообщил лидер Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в эфире радиостанции «АМ 750».

«Безответственность Болсонару привела к заражению [коронавирусом] и смерти тысяч бразильцев», – приводит слова Мадуро ТАСС.

По словам венесуэльского президента, его бразильский коллега является «сумасшедшим». «Он коронасумасшедший», – сказал Мадуро.

Напомним, 10 апреля не верящий в коронавирус президент Бразилии посетил больницу без маски. Ранее Болсонару усомнился в целесообразности карантина по коронавирусу, несмотря на 18 397 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии.

К настоящему времени в стране выявлены более 33,5 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 2,1 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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