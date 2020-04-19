Вакцина против COVID-19. Насколько оптимистичными должны быть наши ожидания?

19.04.2020, 7:15, Разное

В понедельник, 16 марта, в США стартовало первое клиническое исследование потенциальной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Его окончательные результаты станут известны летом следующего года.

Сейчас вакцина проходит клиническое исследование I фазы. Его основная цель – убедиться в том, что вакцина безопасна, для этого здоровые люди получат ее различные дозы. Ученые проведут лабораторные исследования показателей иммунитета участников. Но даже если они окажутся обещающими (например, концентрация антител будет высокой), это все еще не будет означать, что вакцина будет защищать против вируса в реальной жизни. Это должны будут подтвердить дальнейшие испытания.

Экспериментальная вакцина mRNA-1273 относится мРНК-вакцинам. Содержащийся в ней фрагмент мРНК кодирует S-белок, который помогает вирусу прикрепиться к клетке. Предполагается, что если человек получит дозу вакцины mRNA-1273, его клетки выработают некоторое количество S-белка, а затем иммунная система научится опознавать и уничтожать его. Это подготовит организм человека к борьбе с новым коронавирусом.

Эд Кара (Ed Cara), обозреватель портала Gizmodo, разбирался, что известно об опыте создания вакцин против коронавирусов в прошлом, что мы знаем об эффективности мРНК-вакцин, насколько оптимистично настроены ученые по поводу экспериментальной вакцины. Ниже мы приводим выдержки из его материала.

Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи (Anthony S. Fauci) заявлял, что начало исследования новой вакцины в рекордные сроки – важный первый шаг к успеху. Но не все ученые разделили его восторг.

Некоторые ученые подвергли критике то, как быстро были начаты клинические исследования. Экспериментальная вакцина не прошла испытаний на животных, которые обычно проводятся до клинических исследований (тестов на людях). Проведения экспериментов на животных не требуют правовые нормы, это скорее негласное правило. Обход таких правил, даже в кризисных ситуациях, по мнению некоторых специалистов, ставит жизнь людей под угрозу.

Раньше ученые предпринимали попытку создать вакцину против тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS), возбудитель которого также относится к семейству коронавирусов. Исследование было остановлено в связи с тем, что экспериментальная вакцина вызывала чрезмерную иммунную реакцию у лабораторных животных. После такой вакцинации у заболевших ТОРС животных заболевание могло протекать тяжелее обычного. Теоретически, новый тип вакцин не должен вызывать таких проблем, но исследования на животных могли бы увеличить уровень безопасности людей.

Методика производства вакцины mRNA-1273 тоже может вызывать вопросы. «Обычная» вакцина содержит какие-либо фрагменты вируса, чтобы «обучить» иммунную систему человека. В вакцинах с мРНК таких компонентов нет.

В теории, у мРНК-вакцин есть преимущества перед вакцинами «старого типа». Ожидается, что они будут дешевле, проще и быстрее в производстве и смогут быть разработаны против более широкого спектра инфекций. Но на практике еще ни одна мРНК-вакцина не была одобрена для применения, большинство из них проходит ранние фазы исследований. То есть, технология, которая за ними стоит, слабо изучена на практике.

Вакцина mRNA-1273 – не единственный кандидат. Варианты вакцин предлагают многие научные группы. Одна из них – группа Питера Хотеза (Peter Hotez), декан Национальной школы тропической медицины Бэйлорской медицинского колледжа.

«Я настроен более оптимистично по поводу нашей вакцины, поскольку в ней применяются изученные технолонии, которые уже давали лицензированные вакцины, включая вакцины против гепатита В и ВПЧ», – сказал Хотез в комментарии Gizmodo. Его группа уже успешно испытала свою вакцину на животных.