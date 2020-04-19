 

Яна Рудковская вместе с семьей готовится к Пасхе

19.04.2020, 6:53, Разное

Известная медийная личность Яна Рудковская сегодня просто хозяйка и мама. Вместе со своей семьей она готовится встретить Светлое Воскресение и отпраздновать Пасху.
В Instagram-аккаунте она не забыла и о поклонниках, сообщив подробности подготовки. Условия самоизоляции изменили традицию празднования, освятить куличи не удастся. Но семья послушно следует всем рекомендациям и не собирается подвергать своё здоровье опасности инфицирования. Гости, друзья и близкие сегодня не появятся в нарядно украшенном доме с искренними пожеланиями, цветами и пасхальными поздравлениями. Однако удаленно они смогут отпраздновать к Пасху, к которой удастся присоединиться поклонникам дружной и талантливой семьи.

Лучшим помощником мамы является маленький Саша. Он помогает красить пасхальные яйца и украшать к празднику стол. Вспоминая прошлые торжества, Рудковская уверена, что в этом году никакие трудности не помешают её семье встретить Светлое Воскресение с радостью и надеждой на лучшее будущее.



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