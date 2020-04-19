В США начались протесты с требованием отмены карантина

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19.04.2020, 6:48, Новости дня

В ряде городов Соединенных Штатов в субботу прошли акции протеста, люди требовали отмены карантина и возвращения к нормальной жизни, сообщил телеканал Fox News.

Организованные акции с участием сотен американцев прошли в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине, передает РИА «Новости».

Участие в массовых акциях в основном принимал электорат Дональда Трампа. Люди нередко носили красные кепки с надписью «Сделай Америку снова великой!», информирует телеканал.

Ранее был обнародован план президента США о поэтапном снятии карантинных мер в стране и постепенном «открытии» экономики. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 726 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 38 тыс. человек.

Напомним, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил об «открытии страны» – постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Ранее Трамп назвал условие, при котором Белый дом объявит об отмене санитарных ограничений в связи с распространением нового коронавируса на территории США.



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