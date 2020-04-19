Le Figaro – предсказавший пандемию Билл Гейтс видит спасение от COVID-19 в международном сотрудничестве

19.04.2020, 6:40, Новости дня

Ещё пять лет назад миллиардер Билл Гейтс предупреждал о возможной вирусной пандемии и настаивал, что в борьбе с ней необходимо объединить усилия всего мира, пишет Le Figaro. Сейчас его благотворительный фонд финансирует поиск вакцины, лечение и диагностику коронавируса, а сам предприниматель и его представители призывают восстановить сотрудничество США с Китаем.



Reuters

Основатель Microsoft и известный миллиардер-филантроп, Билл Гейтс направил $250 миллионов на борьбу с пандемией коронавируса, о которой он предупреждал ещё в 2015 году, рассказывает Le Figaro. Эти деньги из благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс пойдут на поиск вакцины, лечение и диагностику на мировом уровне, а также на помощь бедным странам.

«Гениальная интуиция» Гейтса проявилась ещё в его молодости, отмечает издание. Его богатство появилось благодаря предвидению, что за развитием персональных компьютеров стоит будущее. После создания в 1985 году знаменитой системы Windows, Гейтс поднялся высоко к звёздам американских информационных технологий, став миллиардером всего через два года, а затем соучредителем одной из самых эффективных компаний на планете. Вместе со своей женой он также занимается благотворительностью и направляет свои организационные способности на борьбу с болезнями и создание систем здравоохранения в беднейших странах. Фонд Гейтсов стал настоящей «боевой машиной» для их экономического развития и здравоохранения — двух взаимосвязанных областей.

Таким образом, в начале пандемии у Билла Гейтса были все основания вступить в борьбу с коронавирусом. Хорошо изучивший процесс появления эпидемий за всё время работы своего фонда, основатель Microsoft оказался одним из немногих, кто предсказал неотвратимое развитие пандемии во время своих конференций по всему миру. Так, сейчас в соцсетях набирает популярность его лекция TED в 2015 году, на которой Гейтс рассказал, что новая «мировая катастрофа» будет связана не с ядерной бомбой, как раньше, а с вирусами — на экране при этом демонстрировался вирус, очень похожий на возбудителя COVID-19. «Если что-то уничтожит более 10 миллионов людей в следующее десятилетие, это, наверное, будет скорее чрезвычайно заразный вирус, чем война», — заявил тогда предприниматель, предупредив, что мир не готов к этому вызову. Тем не менее, он был оптимистично настроен по отношению к возможностям международного сообщества «справиться» с этой задачей, указывая на информационные средства и открытия в биологии, которые могут позволить создать лекарства и вакцину. «Однако необходим глобальный подход в области здравоохранения», — подчеркнул миллиардер.

Спустя пять лет Билл Гейтс «ошеломлён» тем, что смог предсказать разворачивающийся на наших глазах сценарий. Главныйм образом он возвращается к идее «глобального ответа», напоминая международному сообществу (особенно под эгидой G20) о необходимости единого фронта для координации общих усилий, который будет «решающим» для победы над вирусом. В среду генеральный директор Фонда Гейтсов Марк Сузман подчеркнул, что пока меры принимаются в основном на уровне государств, однако «жизненно необходимо», чтобы все страны работали сообща. Глава благотворительного фонда уточнил, что выделит несколько миллиардов на строительство заводов для производства вакцины, но в решении этой задачи необходима помощь государства: сейчас не хватает возможностей для производства 7 миллиардов вакцин для всего населения Земли.

Гейтс является ярым глобалистом и назвал «очень опасным» решение Трампа временно прекратить финансирование ВОЗ из-за якобы сильного китайского лобби. Со своей стороны Сузман назвал организацию «очень надёжным партнёром» и подчеркнул необходимость сотрудничества с Пекином, где у Фонда есть большое бюро.

Французская газета подчёркивает, что в мире, где снова вступили в силу защитные рефлексы и конкуренция между государствами-нациями за медицинские материалы, подход Билла Гейтса нравится не всем: в Вашингтоне его, несомненно, считают наивностью или ослеплением. При этом продвигаемая Фондом Гейтсов идея о создание Глобального технического комитета (например, под эгидой G20) для распределения, кто сначала получит вакцину, должна стать объектом яростных обсуждений. Администрация Трампа инстинктивно опасается любой наднациональной власти в этом вопросе и не торопится вернуться к сотрудничеству с Китаем, который, несмотря на ответственность за вспышку вируса, позиционирует себя в качестве нового лидера для создания «глобального порядка в здравоохранении».

Вместе с тем вклад Билла Гейтса в равновесие борющихся с эпидемией сил остаётся совершенно удивительным. Он отражает хорошо внедрившуюся американскую традицию филантропии, которая поощряет успешных людей отдать свой долг сообществу. Кроме того, он подтверждает появление «негосударственных» колоссальных сил на мировой сцене: среди главных финансовых доноров ВОЗ сразу за США идёт Фонд Гейтсов, а Китай и Европа остаются далеко позади, пишет Le Figaro.