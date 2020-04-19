Шведская принцесса София устроилась на работу в больницу, где лечат больных COVID-19

19.04.2020, 6:31, Новости дня

В Швеции невестка правящего короля Карла XVI Густава принцесса София начала работать в больнице, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщило издание People 16 апреля.

После завершения интенсивной программы обучения София отправилась в больницу Софиахеммет, где является почетным главой.

Представительница королевской семьи работает медсестрой. В больнице объяснили, что София и ее коллеги-добровольцы будут работать не напрямую с пациентами, а заниматься дезинфекцией оборудования, уборкой и делами на кухне.

Больница Софиахеммет была перегружена из-за количества поступающих больных COVID-19, это привело к запуску программы экстренной подготовки медработников. Сейчас около 80 человек заканчивают курс, который прошла принцесса София, чтобы начать работу в больнице.

Частной больнице Софиахеммет с конца XIX века оказывает поддержку королевская семья. В начале 2016 года принцесса София была объявлена почетным президентом больницы.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось уже 2 261 631 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Умерли от COVID-19 154 789 человек, выздоровели 577 060.

В Швеции коронавирусом заразились уже 13 822 человека, умерли 1511.