 

Замглавы фракции “Единая Россия” в Мособлдуме умер от коронавируса

19.04.2020, 6:31, Новости дня

Замглавы фракции “Единая Россия” в Московской областной думе Иван Жуков скончался на 64-м году жизни. Причиной смерти стало заражение коронавирусом COVID-19. Об этом РБК сообщила его помощница Наталья Казакова.

По ее словам, Жуков умер 18 апреля в 6.00. Как отметила Казакова, последние 11 дней он лежал в больнице в поселке Коммунарка.

В Мособлдуме он проработал более 20 лет, впервые став депутатом в 1997 году. С 2016 года являлся членом областного думского комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, совмещая с пребыванием на посту замглавы “Единой России” в Мособлдуме.

По данным портала “Стопкоронавирус.рф”, в России коронавирусом заразились 36,7 тыс. человек, умерли 313 человек.

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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