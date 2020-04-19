Лолита Милявская: А разве сейчас на Донбассе идет война? Вот про нее я не знаю

19.04.2020, 6:31, Новости дня

Российская певица Лолита в авторской программе основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявила, что не знает о войне в Украине.

Отвечая на вопрос журналиста о происхождении оружия на Донбассе, певица сказала: “А разве сейчас идет война?.. Вот я про нее не знаю”.

Милявская рассказала, что, когда была на оккупированном Донбассе, военных она не видела.

“Но я увидела милицию, которая просто следит за порядком. Я не проходила военные кордоны, я не видела пушки, я не видела снайперов. То есть снайперов я могла и не видеть, допустим, но я не президент, меня не надо охранять”, – подчеркнула она.

Певица добавила, что на похоронах украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) во Львове видела много свежих могил молодых мужчин, однако не знает причины их смерти.

“Я очевидец могил, но я не очевидец событий. Я очевидец того, что я сказала: когда я проезжала после концертов Донбасс, ничего, кроме убитого асфальта. абсолютно убитого… И когда ты въезжаешь на территорию уже ближе к Ростову, асфальтная дорога. Мы приезжали ночью автобусом. Никаких сопровождений, автоматчиков, военных – никого не было. Наш автобус, аппаратура, музыканты. Проехали – все. Но ощущение жуткое. Потому что ты общаешься с людьми, которые пережили столько, что тебе за жизнь не пережить. Но вот они не говорили, кто развязал. Но они сказали, что они назад в Украину не хотят”, – сказала Милявская.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / Facebook