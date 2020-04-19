Предсказан рост госдолга США до рекордных значений

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19.04.2020, 6:30, Новости дня

Государственный долг Соединенных Штатов и долги американских корпораций на фоне пандемии нового коронавируса достигнут в 2020 году рекордных значений, сообщила The Washington Post.

По сведениям издания, расходы федерального бюджета США в 2020 году на 4 трлн долларов превысят доходы, дефицит бюджета достигнет максимального с 1945 года значения, передает ТАСС.

«Нам стоит очень сильно беспокоиться», – считает профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан. «Речь идет об уровне долга, который определенно будет беспрецедентным в современной истории или в истории вообще. Мы определенно находимся в точке невозврата», – предупредил профессор.

Аналогичным образом обстоит и ситуация с частным сектором. Многие крупные корпорации, которые в последние годы и так слишком сильно полагались на кредиты, теперь наращивают свои долги в условиях кризиса. По мнению опрошенных изданием экспертов, на определенном этапе этим компаниям придется выбирать между невыплатой по кредитам и сокращением сотрудников. Тем временем уровень безработицы в США уже достиг рекордного со времен Великой депрессии уровня, отмечается в статье.

По мнению опрошенных изданием экономистов, высокий уровень задолженности приведет к необратимым изменениям в американской экономике, которые продолжат оказывать негативное воздействие и после окончания пандемии.

Напомним, 12 апреля в США начались выплаты в рамках мер по спасению американской экономики.

В конце марта Конгресс США выделил на восстановление американской экономики более 2 трлн долларов. При этом глава американской администрации Дональд Трамп не исключил выделения дополнительных средств на спасение экономики США.

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем опасна массовая раздача наличных в кризис.



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