Домашние животные под угрозой: коронавирус может поражать собак и кошек

19.04.2020, 6:27, Новости дня

В РФ начнут тестировать на коронавирус собак и кошек. Заниматься этим будет Россельхознадзор. Таким образом специалисты смогут оценить степень распространения инфекции среди домашних животных. Экспресс-тесты в первую очередь поступят в крупные города, а также в те субъекты, где есть международные аэропорты. Тем временем, хозяева собак и кошек в эти дни должны задуматься не только о собственной безопасности. Вирус, как оказалось, угрожает и их питомцам.

Жизнь в самоизоляции почти не изменилась. Несмотря на коронавирус, три раза в день она выгуливает своих питомцев. Владельцам собак официально в эти дни разрешили выходить на улицу. Но не дальше ста метров от дома. Как признается женщина, они и без пандемии дальше не ходили. "Есть вдоль дороги обочина с травой, там никто не ходит, и в принципе для нас это как раз 100 метров. жизнь в изоляции для нас не изменилась", — признается Светлана Хорошенюк, жительница Омска.

В отличии от России, где в разгар пандемии с собакой на улицу выйти можно без ограничений, в других странах к этому подошли не так лояльно. Например, в Узбекистане, выгуливать своего питомца в условиях карантина сейчас разрешено только раз в день. В режиме самоизоляции безопасность нужно соблюдать не только людям, но и животным. Во-первых, держаться от других владельцев собак на расстоянии 1,5 метров. Во-вторых, не позволять никому гладить своих питомцев. В-третьих, чаще мыть руки после общения с собакой или кошкой. И не позволять себя облизывать.

Понимая, что опасный вирус в дом можно принести не только на одежде и обуви, но и на лапах и шерсти своих питомцев, Илона Захарова дезинфекции в эти дни уделяет особое внимание. Владелец столичного питомника американских стаффордширских терьеров после каждой прогулки обрабатывает ошейники, поводки и самих собак.

Случаев заражения коронавирусом человека от животного нет. Но существует другая версия. Что это сугубо людская болезнь, может угрожать питомцам. "На официальном сайте ВОЗ есть информация, что данное заболевание обнаружено у нескольких собак, кошек и даже тигра. В настоящее время не доказан факт передачи инфекции от животных к человеку. По официальным данным, инфекция передается только от человека к человеку", — заверил Дмитрий Щусов, заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Омской области.

Чтобы окончательно понять влияние коронавируса на животных, в РФ начнут тестировать собак и кошек на CОVID-19. В первую очередь тест-системы поступят в крупные города и там, где есть международные аэропорты. Проверять также будут и тех питомцев, которые вернулись с владельцами из-за рубежа.