В течение суток в Китае не зарегистрировано смертей от коронавируса

19.04.2020, 6:27, Новости дня

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР проинформировал, что в течение суток в Китае ни один человек не скончался от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. За этот же период зарегистрировано 16 случаев заражения, девять из которых завозные.

Всего с декабря 2019 года число общее число случаев заражения на территории КНР достигло 82 735, передает ТАСС. В последнее время большинство инфицированных прибывают из-за рубежа. Сейчас в стране под наблюдением медиков находятся более 8,6 тысячи человек, имевших контакт с инфицированными.

Как сообщалось, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания, получившего наименование COVID-19, была зафиксирована в Китае конце декабря 2019 года. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.