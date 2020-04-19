Стартовали продажи ноутбука ThinkBook Plus с дополнительным экраном E Ink

19.04.2020, 5:53, Разное

В Соединенных Штатах Америки началась реализация необычных ноутбуков ThinkBook Plus, которые выделяются экраном крупного размера E Ink на крышке. Цена устройства в настоящее время составляет $1200.

Оригинальный ноутбук ThinkBook Plus, разработанный компанией Lenovo, был представлен еще в начале текущего года. Размер диагонали его внутреннего экрана составляет 13,3 дюйма, соответственно, внешнего – 10,8 дюйма. Вспомогательный дисплей может быть использован для того, чтобы создавать заметки, получать уведомления и т.п. К слову, новая модель может поддерживать стилус.

Разработчиками обнародованы технические характеристики изделия. Оно снабжено процессорами Intel Core десятого поколения. Вместимость ОЗУ составляет 16 Гб, SSD Optane обладает объемом на 16 или 32 Гб в дополнение к SSD (256 или 512 Гб). Размеры корпуса ноутбука – 303х217х17,4 мм, масса – 1,4 кг.