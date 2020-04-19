Специалисты работают над созданием дрона для удаленной подзарядки радиоволнами

19.04.2020, 5:31, Новости дня

Международная команда специалистов работает над созданием системы, которая позволит использовать беспилотные летательные аппараты для дистанционной перезарядки труднодоступных датчиков.

Сначала для подзарядки удаленных датчиков специалисты хотели применить технологию, которая напоминает Wi-Fi. Но эксперты были вынуждены отказаться от подобного решения по причине того, что для применения этой технологии необходимо небольшое расстояние до источника радиоволн.

По словам ученых, беспилотные летательные аппараты могут следовать по оптимизированной траектории, которая на соответствующие датчики максимизирует передачу энергии.