 

Специалисты работают над созданием дрона для удаленной подзарядки радиоволнами

19.04.2020, 5:31, Новости дня

Международная команда специалистов работает над созданием системы, которая позволит использовать беспилотные летательные аппараты для дистанционной перезарядки труднодоступных датчиков.

Сначала для подзарядки удаленных датчиков специалисты хотели применить технологию, которая напоминает Wi-Fi. Но эксперты были вынуждены отказаться от подобного решения по причине того, что для применения этой технологии необходимо небольшое расстояние до источника радиоволн.

По словам ученых, беспилотные летательные аппараты могут следовать по оптимизированной траектории, которая на соответствующие датчики максимизирует передачу энергии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Президент Бразилии опроверг сообщения о заражении коронавирусом

24.03 / Пациент частной московской клиники умер в операционной

11.04 / В Бразилии от COVID-19 умер подросток из племени яномами

15.03 / Трамп хочет переманить иностранных разработчиков вакцины от коронавируса

23.02 / Берни Сандерс – самый вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах

02.02 / Вратарь “Ростова” Бабурин избежал серьезной травмы

12.02 / Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

08.03 / Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе

13.02 / Арахамия о ролике с якобы Нефьодовым: Меня в его танцах волнует только одно – были ли растаможены все эти аксессуары?

13.02 / Внук первого президента Казахстана попросил политического убежища

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска