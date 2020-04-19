Находящееся на площади Немцова в Праге посольство России меняет адрес – СМИ

19.04.2020, 5:15, Новости дня

Российское посольство в Чехии, которое располагается на недавно переименованной площади Бориса Немцова в Праге, меняет свой официальный адрес. Об этом 17 апреля сообщило местное издание Aktuálně.cz.

По данным издания, в МИД Чехии от российских дипломатов поступило уведомление, что теперь они находятся на улице Коруновачни, где у посольства есть еще одно здание.

Aktuálně.cz уточняет, что вспомогательное здание посольства на улице Коруновачни находится в 400 метрах от основного здания на площади Немцова.

На сайте российского посольства в Праге по состоянию на 18 апреля указаны оба адреса: и улица Коруновачни (консульский отдел), и старое название площади Немцова – Под каштанами (само посольство).

Площадь в Праге официально переименовали 24 февраля, торжественная церемония прошла 27 февраля.

Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не названы.

В честь Немцова названы площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне, сквер напротив посольства России в Вильнюсе и сквер недалеко от российской дипмиссии в Киеве.