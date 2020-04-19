Новинский: Благодатный огонь летит в Украину

19.04.2020, 5:15, Новости дня

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский сообщил в Facebook, что в Украину направляется благодатный огонь.

“Каждый год в Великую субботу верующие всех православных церквей мира ждут у Гроба Господня схождение благодатного огня, как весть о воскресении Христа. В этом году по благословению митрополита [УПЦ МП] Онуфрия и в содействии с Украинской православной церковью [Московского патриархата] мы с Божьей помощью организовали доставку благодатного огня из Иерусалима в Киев. Сегодня вечером представители епархий УПЦ [МП] возьмут его, чтобы привезти во все областные и районные центры, во все приходы церкви, чтобы он пришел в каждый дом, в каждую семью”, – написал он.

Новинский, который накануне сообщил, что заразился коронавирусом, добавил, что “вместе с церковью молится об укреплении духа во время сегодняшних испытаний и об исцелении сограждан от эпидемии”.

Слава Господу Богу, Благодатный Огонь летит в Украину! Каждый год в Великую Субботу верующие всех православных Церквей мира ждут у Гроба Господня схождение Благодатного Огня, как весть о Воскресении Христа. И в этом году по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия и в содействии с Украинской Православной Церковью мы с Божьей помощью организовали доставку Благодатного Огня из Иерусалима в Киев. Архиереи Украинской Православной Церкви епископ Барышевский Виктор (Коцаба) и епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук) вместе с генеральным директором Смарт-Холдинга, членом наблюдательного совета Фонда «В честь Покрова Пресвятой Богородицы» Алексеем Пертиным сопровождают Благодатный Огонь в Украину. Сегодня вечером представители епархий УПЦ возьмут его, чтобы привезти во все областные и районные центры, во все приходы нашей Церкви, чтобы он пришел в каждый дом, в каждую семью. С молитвой и покаянием мы зажжем наши свечи от первоисточника Света, и зажжем в наших сердцах надежду на прощение грехов и спасение. Мы встречаем Благодатный Огонь с верой в то, что Господь защитит нас и нашу страну, а Божья Благодать принесет нам мир и исцелит все наши расколы, и духовные, и политические. Вместе с Церковью мы молимся об укреплении нашего духа во время сегодняшних испытаний и об исцелении наших сограждан от эпидемии. Пусть Благодатный Огонь согреет наши души и наполнит любовью сердца. Поздравляю нас всех с самым большим и радостным праздником, со Светлым Христовым Воскресением!Христос Воскресе!Подписывайтесь на Tелеграм канал https://t.me/v_novynskyi Posted by Вадим Новинский on Laupäev, 18. aprill 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.

В связи с эпидемией власти Украины призывали представителей всех конфессий воздержаться от похода в храмы. С призывом оставаться дома на Пасху также выступили предстоятели Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. В то же время представители УПЦ МП сегодня призывали “прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую лавру”, чтобы получить благодатный огонь из Иерусалима.