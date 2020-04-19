Трепак: Амбарные книги Партии регионов – это документы о большой коррупции в Украине, люди получали миллионы долларов

19.04.2020, 5:15, Новости дня

В так называемых амбарных книгах Партии регионов, которые называют “черной бухгалтерией”, были указаны миллионы долларов. Об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак.

“Миллионы долларов были. Миллионы. Единовременные выплаты были миллионами долларов. Несколько миллионов долларов. [Их получали] в том числе известные нам с вами люди, которые влияли, которые были в игре. И они получали эти средства”, – сказал экс-замгенпрокурора.

Он отметил, что не может озвучить конкретные фамилии, потому что “обнародование таких документов должно происходить исключительно через процессуальные документы”.

“Сейчас это находится в компетенции следователя и прокурора, и только они могут принимать решения, что с ними делать. На самом деле я считаю, что общество должно их увидеть. Это важно, потому что мы должны отрезать наше прошлое от будущего, и только тогда мы сможем строить новую страну. Пока мы будем жить по таким правилам, а я убежден, что такие книги были и при предыдущем президенте, убежден, что они ведутся и велись всегда, но, если общество узнает фамилии, кто-то будет привлечен к ответственности, возможно, тогда нам удастся остановить эту историю”, – объяснил Трепак.

Он затруднился ответить, сколько всего было амбарных книг.

На вопрос, ведутся ли подобные книги сегодня, он ответил: “Я думаю, что, скорее всего, могут вестись”.

“Скорее всего, могут вестись, но такого уровня коррупции, который был при [беглом президенте Украины Викторе] Януковиче, при [пятом президенте Украины Порошенко] Петре Алексеевиче, сейчас нет. Это безусловно”, – заявил Трепак.

Трепак: Порошенко по своей сути – олигарх. Он использовал власть для того, чтобы заработать деньги. Читайте главное из интервью.

О “черной бухгалтерии” Партии регионов Трепак заявил 28 мая 2016 года. Он сообщил, что передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины массив документов, свидетельствующих, по его словам, о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти бывшего президента страны Виктора Януковича и его окружения.

31 мая того же года часть этих документов опубликовали народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко и главный редактор “Украинской правды” Севгиль Мусаева-Боровик.

В деле о “черной бухгалтерии” Партии регионов проходил, в частности, глава Центризбиркома Украины с 2013-го по 2018 год Михаил Охендовский. Его подозревали в получении более 1,2 млн грн взяток из “черной кассы”.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube