Известный оперный певец в полицейской форме спел на улице “Я люблю тебя, жизнь”
19.04.2020, 5:10, Новости дня
В Интернете набирает популярность видео, на котором мужчина в полицейской форме, гуляя по опустевшим улицам Оулу (пятого по величине города Финляндии), поет советскую песню "Я люблю тебя, жизнь".
На самом деле герой видеоролика, конечно, не служит в полиции: это известный финский оперный певец Петрус Шредерус. Так тенор решил поддержать жителей родного города.
Легендарная песня была написана в 1956 году специально для Марка Бернеса, напоминает "Россия 24".
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