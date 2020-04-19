Известный оперный певец в полицейской форме спел на улице “Я люблю тебя, жизнь”

19.04.2020, 5:10, Новости дня

В Интернете набирает популярность видео, на котором мужчина в полицейской форме, гуляя по опустевшим улицам Оулу (пятого по величине города Финляндии), поет советскую песню "Я люблю тебя, жизнь".

На самом деле герой видеоролика, конечно, не служит в полиции: это известный финский оперный певец Петрус Шредерус. Так тенор решил поддержать жителей родного города.

Легендарная песня была написана в 1956 году специально для Марка Бернеса, напоминает "Россия 24".