Пасхальные службы даже без прихожан пройдут по всем канонам

19.04.2020, 5:10, Новости дня

Очень важно выдержать момент и не отказываться от мер предосторожности раньше времени. В развитие этого в Москве объявлено о новых, дополнительных мерах на транспорте.

Дорога к храму — через санитарный контроль. Почти на всех церквях Москвы вот такие объявления: "Службы — только с клиром". Редких, но самых настойчивых прихожан это не смутило. Наверное, они не знали предписаний санитарных врачей Москвы и области о проведении служб без прихожан, на основе которых выпустили, как говорят в РПЦ, "циркуляр священноначалия".

"Первопрестольный град и Московскую область посетило вредоносное поветрие, губящее здоровье и уносящее жизни. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал воздержаться от посещения храмов", — говорится в документе.

Освещение куличей — одна из главных традиций Страстной субботы — тоже не теряет смысл от перемены мест. В РПЦ даже выпустили специальную инструкцию: над пищей нужно просто пропеть молитву и, если есть, окропить ее святой водой. Для тех, кто в собственные силы не верит, в магазинах — уже освещенные на производстве куличи на любой вкус.

Пасхальный набор сегодня — почти в каждой корзине волонтера. Анастасия в обычной — безвирусной – жизни — актриса. Сейчас — доброволец на доставке продуктов пожилым. Каждый день — два-три заказа. "В основном это предметы первой необходимости: хлеб, туалетная бумага и так далее. Квашеная капуста почему-то часто появляется в списках. Бывают люди, которые четко и по факту общаются, бывают болтливые, которые все время хотят о чем-то расспросить, что-то рассказать", — отметила Анастасия.

Заказы принимают по телефону. Доставка — бесконтактная. За продукты – никакой расписки. "Спасибо большое за заботу, за то, что так много уделяется внимания пожилым людям. Спасибо всем, кто принимает в этом участие", — говорят пенсионеры.

Для волонтеров вводят отдельные пропуска. Кроме того, 22 апреля для поездок в транспорте нельзя будет пользоваться одноразовыми билетами или проездным, если он не указан в пропуске. Контроль за водителями переложат на камеры — номера машин тоже нужно регистрировать. Даже тем, кто ездит по служебным удостоверениям. А еще бесплатные лекарства теперь станут выдавать и пациентам с ОРВИ на дому.

"Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке. Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пять клиник, которые хотели перевести на работу с коронавирусом, пока останутся в резерве — пациентов там принимают в плановом режиме. Зато с 20 апреля профильных больных готовы лечить в инфекционном центре Новой Москвы. Строили всего месяц, но по самым жестким санитарным нормам.

У коммунальщиков что-то вроде Чистого четверга — четвертая тотальная промывка города. Обработали уже триста квадратных километров дорог и дворов.

Перчатки и маска — обязательные сейчас атрибуты и для тех, кто в квартиры не заходит. Но если все же надо, Мосгаз, к примеру, ездит только по аварийным вызовам, экипировка еще серьезнее.

В Страстную субботу на кладбищах и в парках — без ажиотажа. Первые закрыли на замок. Привлекательность вторых явно снизила погода. И все же к полудню субботы полицейские выписали уже 111 штрафов за нарушение карантина. Усилены патрули и возле храмов.

Пасхальные службы даже без прихожан пройдут по всем канонам. Главная — в храме Христа Спасителя, где накануне, как сообщали СМИ, обработали санитайзерами 1100 квадратных метров. Наглядный пример поговорки "На Бога надейся, а сам не плошай".