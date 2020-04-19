 

На Кутузовском произошло смертельное ДТП с автобусом

19.04.2020, 5:10, Новости дня

На Кутузовском проспекте в Москве "хендай солярис" столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель легковушки по невыясненным пока причинам выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение, в результате которого водители двух транспортных средств погибли, заявил Госавтоинспекция твитом.

Пассажиров в автобусе не было.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины произошедшего.



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