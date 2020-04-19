 

Как понять, что COVID-19 переходит в тяжелую стадию?

19.04.2020, 4:42, Разное

Главврач больницы №40 (куда в Москве привозят всех людей, с подозрением на COVID-19) Денис Проценко говорит, что симптомы тяжелого состояния — длительная температура выше 38 и негативная картина при компьютерной томографии (КТ) легких, которая сопровождается одышкой и снижением насыщения крови кислородом.

В домашних условиях заподозрить это и вызвать скорую помощь стоит при сочетании высокой температуры и чувстве нехватки воздуха (появлении одышки). 

Напоминаем, что от новой коронавирусной инфекции, как и от обычного ОРВИ, пока нет лечения. Но врачи могут помочь в случае возникновения осложнений при болезни — тяжелой пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома. Последние данные говорят, что это происходит примерно у 20% зараженных COVID-19, а в группе риска люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями. 

 

Если же у вас есть сухой кашель и небольшая температура, но нет затруднений с дыханием — важно изолировать себя от окружающих, чтобы не распространять инфекцию. Не забывайте и про людей, которые живут с вами в одном доме — проветривайте помещение, переселитесь в отдельную комнату (если это возможно), пользуйтесь отдельной посудой и полотенцами, не делитесь едой и напитками, чихайте и кашляйте в локоть, используйте маску при непосредственном контакте с близкими, тщательно мойте руки, чаще проводите уборку (особенно важно обеззараживать ручки дверей, выключатели, туалет и ванную комнату). 



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