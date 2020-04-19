 

Под дверь Шараповой положили любопытный предмет

19.04.2020, 4:40, Разное

Оказалось, что это изысканный японский десерт, которым старый друг решил порадовать Шарапову перед праздником. Как пояснила спортсменка на своей страничке в Инстаграм, изначально десерт был известен как немецкий торт с деревом, но позже японцы усовершенствовали рецепт и создали сразу несколько собственных вариаций этого сладкого блюда.

“Этот маленький кусочек торта прибыл к моей двери сегодня утром. Мой друг решил заранее поздравить меня с днем рождения”, – написала Шарапова. Спортсменка призналась, что питает слабость к сладостям и иногда позволяет себе выпить кофе с десертом.

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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 17 Апр 2020 в 5:18 PDT

Подписчики оценили дружеский жест приятеля теннисистки, хотя не все сразу поняли, что же лежит на тарелке. “Что это такое!?” –  на разных языках спрашивают фанаты. Отметим, если знать, что это съедобно – торт выглядит вполне аппетитно, и наверняка поднял настроение Марии Шараповой перед ее днем рождения.



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