 

Мнение: Це ж диверсия!

19.04.2020, 4:39, Разное

Чудесная реакция на публикацию про 83-й центр ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ https://colonelcassad.livejournal.com/5799962.html
Персонаж видимо только сегодня узнал, что из украинских силовых и гражданских структур утекают различные документы, в том числе и с личными данными лиц, которые думают, что они анонимны в сети.
Хотя уже после публикаций личных данных участников карательных батальонов "Азов", "Донбасс", "Торнадо" и прочих, к этому было бы пора привыкнуть.
Но если у них там генералы СБУ являются агентами ФСБ, а различные хакеры из "Киберберкута" или "Джокера ДНР" потоком публикуют секретные документы, стоит ли удивляться, что эти утечки не прекращаются вот уже 6 лет, причем зачастую их могут сливать сами сотрудники за деньги или по идейным соображениям. При том, что доктрина об основных принципах информационной безопасности была принята еще в 2014-м году.
Вот где основная зрада. Но у некоторых тормозной путь занимает 6 лет.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / “Стало тяжело дышать”: последние слова умершего из-за коронавируса музыканта

02.02 / Новая инновационная доска ViewBoard Mini IFP2410 улучшит взаимодействие между педагогами и детьми

15.04 / Умные часы с Wear OS напомнят о необходимости помыть руки

02.02 / В Украине мужчина в подарок другу похитил из церкви мощи святого Николая

21.03 / Станислав Садальский обвинил Тину Канделаки в “предательстве” Грузии

19.02 / Компания Sony заявила о невозможности продажи PlayStation 5 по цене 399 долларов

13.02 / Скандалы: Прокуроров провожают в пенсионный фонд

07.03 / Кира Найтли ищет двойников для откровенных сцен

29.03 / Елена Беркова официально подтвердила свою беременность

05.03 / “Какой красивый”: Зудину восхитил полуголый муж Боярской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска