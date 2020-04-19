Мнение: Це ж диверсия!

19.04.2020, 4:39, Разное

Чудесная реакция на публикацию про 83-й центр ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ https://colonelcassad.livejournal.com/5799962.html

Персонаж видимо только сегодня узнал, что из украинских силовых и гражданских структур утекают различные документы, в том числе и с личными данными лиц, которые думают, что они анонимны в сети.

Хотя уже после публикаций личных данных участников карательных батальонов "Азов", "Донбасс", "Торнадо" и прочих, к этому было бы пора привыкнуть.

Но если у них там генералы СБУ являются агентами ФСБ, а различные хакеры из "Киберберкута" или "Джокера ДНР" потоком публикуют секретные документы, стоит ли удивляться, что эти утечки не прекращаются вот уже 6 лет, причем зачастую их могут сливать сами сотрудники за деньги или по идейным соображениям. При том, что доктрина об основных принципах информационной безопасности была принята еще в 2014-м году.

Вот где основная зрада. Но у некоторых тормозной путь занимает 6 лет.