Головомор

19.04.2020, 4:31, Разное

Изолированная общественность обрушилась на «Зулейху» и Чулпан Хаматову, требуя себе не только другого прошлого, но и иного будущего.

Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова за роль в сериале «Зулейха открывает глаза» получает лавину оскорблений и обвинений в очернительстве.

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На сайте красноярского «Мемориала» (действие сибирской части «Зулейхи» происходит здесь) оцифровано великое множество историй татарских семей, высланных сюда в 1930-м, и история Зулейхи на их фоне — игры в песочнице. Я лично записывал такие семейные истории, и там (например в Верхнепашино) до сих пор люди живут в землянках.

Но искусство не нуждается в оправданиях и пояснениях. Их и не будет. Что до живого человека Чулпан Хаматовой, то и в мыслях нет попытки вставать на ее защиту — это смешно, это она нас защищает (даже тех, кому это кажется лишним, кому кажется, что он в этом не нуждается, кому кажется, что он защищен). Я о другом.

С начала года у нас происходят явления народу, одно за другим, скапливаясь, — Терешковой, гречки, коронавируса, федерализма и региональных властей, новой полиции, отслеживающей и регулирующей теперь то, что никогда не отслеживалось и не регулировалось, «нового единения» с государством, новых простых решений, новой Пасхи.

Список можно продолжать, и очевидно, что количество этих новостей перейдет в качество, — ждать, по всей видимости, не так долго.

Страна выйдет из самоизоляции. И окажется на очередной развилке — в истории это нечасто, но случается. Наши партия и правительство засучив рукава примутся решать, куда нас, отформатированных, вести.

Нас, естественно, не спросят, но вот какая штука. Мы уже давно живем в информационном мире, где важна (для властей в первую очередь) не правда, не значимость события, а реакция на него обывательского сознания. Манипулировать им, а не управлять событиями — давний тренд.

Иллюстрации к нему не нужны, они за каждым окном и в каждом экране.

Неважно, что и как на самом деле.

Важно, что существенная часть народа верит, скажем, в заговор мира против РФ или в жидомасонский заговор, в то, что китайцы вырубили Сибирь (как вариант, подожгли ее и сожгли), в победу имбиря на коронавирусом и не верит в сталинские репрессии или глобальные изменения климата.

Кремль опирается на этот народ и на это видение мира. Так было всегда и, видимо, будет.

И этот народ, проклинающий Чулпан за очернение истории, кажется, уже все простил своей власти. И готов слиться с ней и шагать к новым свершениям.

Аудитория смотрит «Зулейху» как нечто историческое (кто-то вовсе как фэнтези), но это же было только что, а люди вовсе никогда не меняются.

Не только мы, весь мир провалился на шесть веков, в чуму и беспомощность, так что устроить экскурс-лайт на 70 лет назад вообще не вопрос. Будущее начинается сейчас. А в нашей стране оно будет таким, какими мы сейчас предстаем перед Путиным, Собяниным, Шойгу.

И если снова находятся слова любви к усатому, то почему бы не перестать брить под носом и не забить трубку?

Страна-то — все та же. С той же железной поступью, с чугуном, рельсами, ржавчиной, окалиной, дегтем, снегом, несущимся из-под сцепки вагонов в составе Тында — Кисловодск… Неужто в самоизоляции забыли?

Алексей Тарасов

Обозреватель

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