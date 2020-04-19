Трамп пригрозил Китаю последствиями за вспышку коронавируса в США

19.04.2020, 4:30, Новости дня

Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что Пекин сознательно допустил вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование. Если они сознательно допустили это (вспышку коронавирусной пневмонии в США – прим. ВЗГЛЯД), то должны быть последствия», – приводит слова Трампа ТАСС.

По словам главы администрации США, отношения Вашингтона и Пекина до произошедших событий были конструктивными. «Мы заключили торговое соглашение, Китай закупает продукцию у наших фермеров на 250 млрд долларов, отношения были хорошими, когда мы подписали это [соглашение]», – отметил глава Белого дома.

«Зол ли я на Китай? Возможно, да. Но все зависит от того, стало ли это (вспышка коронавируса) ошибкой или было сделано сознательно», – подчеркнул американский лидер.

Накануне Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса. Ранее США высказывали обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса. Так, американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Власти Китая в ответ заявили, что все представленные предположения лишены научных доказательств.

Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что предположение американских СМИ лишено логики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Китай подставился в информационной битве с США.