 

Мнение: О главном, земном и Вечном

19.04.2020, 4:30, Разное

Ни суета мирская, ни скорбь земная, ни власть ошалевшая – ничто не должно заставить нас позабыть о Главном на сегодня. О том, что из глубины веков пришло и в веках пребудет.

О светлом празднике.

Христос воскрес, православные!

Он дал всем надежду, а остальное уже зависит от каждого.

Мира и любви всем вам, а также отменного здоровья и крепкого иммунитета!

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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