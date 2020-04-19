Мнение: О главном, земном и Вечном
19.04.2020, 4:30, Разное
Ни суета мирская, ни скорбь земная, ни власть ошалевшая – ничто не должно заставить нас позабыть о Главном на сегодня. О том, что из глубины веков пришло и в веках пребудет.
О светлом празднике.
Христос воскрес, православные!
Он дал всем надежду, а остальное уже зависит от каждого.
Мира и любви всем вам, а также отменного здоровья и крепкого иммунитета!
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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