 

Компания Nissan построит новый спорткар на основе Infiniti Q60

19.04.2020, 4:15, Новости дня

Японский автопроизводитель Nissan намерен в скором времени презентовать новый спорткар под названием 400Z.

Вместе с тем инженерами предусмотрена архитектура, которая уже неоднократно применялась в модели купе Infiniti Q60S. Кроме того, эксперты уверены, что готовящаяся версия спорткара выступит в качестве преемника для легендарного автомобиля 370Z. Кроме того, уже известны данные о силовом агрегате спорткара. В частности, новинка получит 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 400 л.с.

Также автомобиль оснастят 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, новая модель имеет передний привод, тогда как премиальное купе Infiniti Q60S оснащается полным приводом.



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