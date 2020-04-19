 

Lexus готовит новый флагманский кроссовер

19.04.2020, 4:15, Новости дня

Японская компания Lexus в скором времени выпустит новый модель кроссовера, которому дадут название Lexus LQ.

В свою очередь, флагманская новинка получит дизайн, похожий на свежие седаны, но специалистами применены и некоторые уникальные черты, не свойственные выпущенным ранее автомобилям. Кроме того, эксперты уже заявили, что кроссовер оснащен 600-сильным бензинным двигателем. Однако в стартовой модификации станет возможным приобрести автомобиль с 416-сильным мотором.

Известно, что прямыми конкурентами выступят модели Mercedes-AMG GLS 63 и Audi RS Q8, которые уже активно продаются на мировом рынке. В базовой комплектации цена на кроссовер достигнет 80 тысяч долларов, а в максимальной версии ценник достигнет 100 тысяч долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Захарова: застрявшие в Катаре россияне вернутся домой в ближайшее время

03.04 / На севере России поменялись губернаторы

20.03 / Один украинский военный погиб, один ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе

27.02 / Определены временные рамки голосования по Конституции

27.03 / Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

15.04 / США поздравили Южную Корею с проведением парламентских выборов

17.02 / Имран Хан: Пакистан больше не является прибежищем боевиков

13.02 / Трамп подверг критике присяжных по делу Стоуна

07.02 / Die Welt – подержанные австрийские поезда придут на помощь немецким железным дорогам

17.02 / Эксперт: Варфоломей потерял власть над православным миром из-за Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска