Lexus готовит новый флагманский кроссовер

19.04.2020, 4:15, Новости дня

Японская компания Lexus в скором времени выпустит новый модель кроссовера, которому дадут название Lexus LQ.

В свою очередь, флагманская новинка получит дизайн, похожий на свежие седаны, но специалистами применены и некоторые уникальные черты, не свойственные выпущенным ранее автомобилям. Кроме того, эксперты уже заявили, что кроссовер оснащен 600-сильным бензинным двигателем. Однако в стартовой модификации станет возможным приобрести автомобиль с 416-сильным мотором.

Известно, что прямыми конкурентами выступят модели Mercedes-AMG GLS 63 и Audi RS Q8, которые уже активно продаются на мировом рынке. В базовой комплектации цена на кроссовер достигнет 80 тысяч долларов, а в максимальной версии ценник достигнет 100 тысяч долларов.